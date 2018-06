Gaboneco.com : Plus de 24 h après avoir décroché sa première qualification en compétition Africaine de football, est ce que la fièvre de la joie a baissé chez vous au CMS ?



Bosco Alaba Fall : Non pas du tout, il s’agit quand même d’un travail abattu depuis 18 ans. C’est un grand moment que nous célébrons. La joie est toujours présente grâce aux jeunes de l’équipe. La joie va se poursuivre jusqu’au mercredi 13 juin prochain (au stade Augustin Monedan de Sibang), après la finale contre Mangasport pour déterminer qui va jouer la Ligue des champions et qui va jouer la Coupe de la Caf.

Justement vous souhaitez jouer quelle compétition ?

Aucune compétition n’est plus corsée. Que cela soit Mangasport ou le CMS, nous allons jouer à fond pour nous qualifier pour la ligue des champions. Nous ne devons pas cacher nos ambitions. C’est un rêve qui est devenu réalité.

Quelle a été la recette du CMS pour terminer en beauté cette saison ?

Le secret c’est le travail. Nous avons travaillé. La formation quoique difficile a produit des fruits intéressants. Le travail urgent est fait, mais l’impossible est en cours. Nous sommes vers le sommet parce que nous avons mis les bases. Le secret c’est la formation. Ils sont nombreux les joueurs qui depuis 18 ans ont été là avec nous. Je ne peux qu’être en joie. Nous allons renforcer la qualité du jeu. Nous allons offrir un beau spectacle ce mercredi pour terminer en beauté.



Vous êtes déjà en Coupe d’Afrique, quel est le plan que vous allez mettre en place pour être compétitif ?



Laissez-nous le temps de travailler. Mais je crois qu’une grande et profonde réflexion va être menée pour aller jouer en Afrique. Nous allons tout faire pour ne pas décevoir le Gabon. D’ailleurs nous dédions cette victoire à tout le peuple gabonais. Il ne s’agit pas de participer pour participer. On a vu avec les autres représentants gabonais en Afrique ce qui est bon et mauvais. C’est un ensemble que nous allons analyser. Nous allons creuser la réflexion que ce soit en coupe Caf ou en Ligue des champions africaine.

Les clubs gabonais manquent d’efficacité à l’échelle continentale, est-ce que l’inexpérience de votre groupe n’est pas un handicap ?



C’est possible mais comme on le dit, à cœur vaillant rien d’impossible. On va voir comment faire et surtout nous comptons aussi sur les forces divines pour aller loin. Mais l’important c’est de bien se préparer et je crois que si les acteurs sont au point et que si le championnat débute à temps, il n’y a pas de raison que le CMS ne fasse pas une bonne prestation.



C’est donc pour vous l’occasion d’inviter le gouvernement à financer rapidement le championnat pour vous permettre d’être en jambes ?



Absolument ! Le gouvernement doit apprêter les moyens pour que le championnat débute à l’heure. Mais en plus il faut que les clubs participent aussi financièrement. Ce n’est pas juste une affaire du gouvernement. C’est un ensemble. L’état vient après la partition des clubs. Il faut éviter d’affaiblir les clubs. C’est anormal qu’ailleurs le championnat soit lancé depuis et au Gabon c’est toujours les mêmes problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il n’y a que la compétition qui prépare la compétition. Il faut tout faire pour que notre championnat débute à temps. Il faut repartir sur de nouvelles bases.

C’est donc pour vous l’occasion de marcher main dans la main avec la Fédération Gabonaise de Football ?



Marcher main dans la main signifie quoi ? Nous n’avons pas de problèmes avec l’institution. Il faut distinguer les choses. Peu importe la personne qui est à sa tête. Le CMS est un membre affilié à la fédération gabonaise de football. Je vois mal pourquoi la FEGAFOOT ne va pas nous accompagner ou encore moins le CMS ne collabore avec l’institution. L’élection est passée même si il y a toujours un contentieux.