Football : Le CF Mounana rate les play-offs

Le National Foot 1 s’est joué dans sa 1Oe et ultime journée de la saison régulière, hier mercredi 6 juin courant. Si l’Union Sportive de Bitam s’est imposée face à Nguen’Asuku (1-0 ) et a conservé son fauteuil de leader, Lozo Sport tombeur d’Adouma est classé 2e, juste devant Mangasport vainqueur contre Stade Mandji (1-0) et le CMS qui a dicté sa loi à Oyem AC (2-1) ,le CF Mounana n’a pas pu se classer parmi les quatre équipes qualifiées pour les play-offs .

Après 90 minutes des matchs de la 10e journée du National Foot1 comptant pour la qualification des play-offs, l’USB, Lozo Sport, l’AS Mangasport et l’AO CMS ont réussi a conforter leurs places au classement des quatre meilleures équipes du championnat gabonais. Moins bon depuis le début de saison, le CF Mounana double champion en titre ne prendra pas part aux play-offs, malgré sa victoire (1-0) face à Olympique de Mandji après deux nuls consécutifs lors des précédentes journées.

Pourtant composé par les meilleurs joueurs du National Foot1 du Moment, le CF Mounana ne totalise que 16 points et termine à la 5e place derrière l’AO CMS et Mangasport respectivement ,4e et 3e avec le même nombre de points ( 18e points ), Lozo Sport (19 points ) et l’USB qui termine la compétition avec 25 points .

En bas du classement, la lutte pour le maintien est en défaveur d’Adouma FC et Nguen’Asuku FC qui totalisent 7 et 5 points après 10 journées .C’est donc en deuxième division que les deux équipes devront évoluer l’année prochaine.