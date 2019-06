Elu homme du match gagné (2-1) samedi écoulé, face à Hodonín dans le cadre de l’ultime journée du championnat D3 de la République Tchèque, Guy ELekana Reteno et son club SK Lisen ont validé leur ticket pour la Ligue 2 au grand bonheur de leurs supporters. Bourreau des défenseurs du championnat D3 Tchèque pendant une saison et demie, l’international milieu de terrain offensif, capable de jouer meneur, sur le côté gauche comme à droite a lui seul inscrit 11 buts et auteur de 17 passes décisives. Actuellement international U23 des Panthères du Gabon, Guy Reteno Elekana (22 ans) fait l’unanimité au sein de son club qui compte sur lui pour la nouvelle saison en Ligue 2 Tchèque alors qu’il est tout aussi regardé par plusieurs autres clubs du pays de Paved Nedved.

Encadré par son ainé de l’équipe nationale du Gabon, Duval Nzembi, Guy Reteno Elekana est considéré comme un joueur respectueux. « En voyant les qualités et le talent d’Elekana, j’ai senti tout de suite qu’il pouvait jouer au haut niveau. Et j’ai donc décidé de l’accompagner. Mais c’est surtout son gout de l’effort et son respect des consignes et des conseils qui l’on amené à s’imposer ici en République Tchèque. C’est un joueur qui peux apporter une plus value même à notre équipe nationale A. C’est ce genre de jeune que le nouveau coach devrait aussi regarder », a déclaré Duval Nzembi.