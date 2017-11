Le capitaine des Panthères du Gabon Pierre Emerick Aubameyang, ainsi que Denis Bouanga et Didier Ndong Ibrahim ne vont pas disputer le match contre le Mali, comptant pour les éliminatoires du Mondial Russie 2018, à en croire des sources proches de la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT).

Sauf changement de dernière minute, Pierre Emerick Aubameyang, Denis Bouanga et Didier Ndong Ibrahim ne seront pas alignés lors de la rencontre de ce samedi 11 novembre à Franceville, contre les Aigles du Mali dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires du Mondial Russie 2018. Idem pour celle face au Botswana mardi prochain en match amical. Une quasi-certitude vu que le match contre le Mali est sans enjeux. En effet, les deux équipes (Ndlr : Gabon et Mali) sont déjà éliminées. Les deux équipes vont cependant jouer à fond pour tenter de terminer ces éliminatoires avec une victoire, au moins pour l’honneur.

En quête d’une véritable équipe pour la suite des éliminatoires du la CAN Cameroun 2019, le coach José Camacho alignera certainement des joueurs comme Levy Madinda, Andre Biyogho Poko aux côtés de Mario Lemina ou du jeune Assoumou, pour gagner la bataille du milieu de terrain contre une équipe malienne, très physique ou contre les véloces joueurs du Botswana, mardi prochain.

En attaque Malick Evouna, Aaron Boupendza, Axel Meye Me Ndong essayeront de faire de sauter les verrous des formations du Mali et du Botswana. Johan Obyang, Lloyd Palun retrouveront certainement leur statut de titulaire sur les côtés de la défense des Panthères, alors que dans l’axe central, le coach Camacho misera certainement sur le duo composé de Bruno Ecule Manga et d’Aaron Appindangoye, avec dans les goals, Stéphane Bitseki Moto très en confiance.