Football/Gabon Vs Botswana : Le classement de José Antonio Camacho ?

Toujours en quête de légitimité auprès du peuple gabonais, José Antonio Camacho qui totalise 11 matchs dont six défaites, 4 nuls et une victoire, ferra sans aucun doute quelques ajustements face aux Zèbres du Botswana. Les probables rentrants sont Stéphane Bitseki Moto au goal en lieu et place de Didier Ovono, dans l’axe central, Ndong Ngaleu pourrait former le duo avec Bruno Ecuele Manga.

Sur les côtés gauche et droit, Johan Obiang et Lloyd Palun semblent avoir eu la bénédiction du coach. Au regard de l’entrainement d’avant match effectué hier, le technicien espagnol opterait pour un classement 4-4-2 avec deux milieux défensifs à savoir Biyogo Poko Andre et Junior Assoumou Akue, en milieu relayeurs Madinda Levy et Randal Oto’o Zué, testés en ce poste contre le Mali. En attaque, la paire Malick Evouna et Axel Meye Me Ndong pourrait aussi être alignée contre les Zèbres du Botswana.