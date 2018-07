Football/Gabon vs Bénin : Les Panthères U20 déjà à Cotonou…

Malgré l’absence du jeune milieu de terrain, Alain Miyogho qui semble-t-il a quitté le regroupement de la sélection nationale à Lambaréné, les Panthères U20 sont arrivées à Cotonou pour affronter le 8 juillet prochain les Ecureuils du Bénin, en match amical retour après leur victoire (3-2) au stade Augustin Monedan de Sibang à l’aller dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la CAN Niger 2019. Les 23 Panthères U20 conduites par le coach Anicet Yala ont pris leurs quartiers au Royal Hôtel, une structure hôtelière de haut standing. Vainqueur à l’arraché contre le Bénin à l’aller après avoir été menés 2-0, le Gabon jouera le match retour pour peaufiner sa préparation en prélude à la rencontre qui l’opposera au Burkina Faso pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Niger U20, 2019 .

Alain Miyogho qui tient le milieu de terrain gabonais, avec son coéquipier de Mangasport Clech Loufilou, ne prendra part au match amical retour comme à la rencontre aller des éliminatoires de la CAN Niger 2019 contre le Burkina Faso. Et pour cause, ce dernier a été programmé pour passer des tests au Paris Saint Germain du 10 au 16 juillet. Malgré les négociations avec le PSG sur un report du passage des tests du 24 juillet au 3 aout, Alain Miyogho aurait disparu après être sorti du regroupement à Lambaréné, dans le centre du Gabon.