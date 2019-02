Appelé désormais Gabon Oil National Foot 1, du nom de son sponsor Gabon Oil Company, le championnat gabonais de football de première division professionnelle sera lancé le samedi 23 février prochain au stade Mbombet de Mouila à 15h00. Très attendu, le coup d’envoi de la nouvelle saison de ce championnat élite du football gabonais opposera le champion de la D2 professionnelle, promu en D1, AS Dikaki à l’AS Mangasport, champion en titre. Après la réunion des clubs, hier, au complexe sportif de Libreville, la disponibilité des financements, (Ndlr : estimée à un milliard de FCfa) a été confirmée. Ce qui permet aux clubs de mobiliser les troupes avant le coup d’envoi du championnat.

Selon la LINAF, un délai de 10 jours a été donné aux clubs afin de régulariser les examens médicaux de leurs joueurs. Une des conditions indispensables pour la qualification des équipes pour prendre part à cette compétition tant attendue. Le conseil d’administration de la LINAF a adopté la formule de quatre poules dont deux poules composées par quatre équipes et deux autres composées de trois équipes. Dans la poule A, figurent Missile FC, CF Mounana, AO CMS et Akanda FC. Dans la poule B, il ya le Stade Mandji, l’Olympique Mandji, Stade Migovéen et l’AS Pélican. La poule C quant à elle est constituée d’Oyem AC, USO, USB alors que l’AS Dikaki, Mangasport et Lozo Sport de Lastourville sont logés dans le groupe D.