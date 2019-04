Football/Formation : Nyangou Académie Club évalue ses pensionnaires

Des séances d’évaluations internes destinés aux jeunes joueurs du centre de formation Nyangou Académie Club ont été lancées, samedi 20 avril dernier au stade d’Angondjé en présence du Président dudit centre Rigobert Nzamba et plusieurs parents, en prélude au camp de vacance qui sera organisé à l’intérieur du pays. Selon les évaluateurs parmi lesquels figure le coach Onanga, les exercices étaient basés sur la passe, le contrôle etc. Les jeux ont opposé les enfants minimes sur 2 fois 7 minutes. Après pour les plus grands U12, U13 et U14 les jeux ont porté sur des séances de 20 à 30 minutes multipliés par deux.

C’est donc les enfants de section Sibang Fromager et ceux d’Angondjé qui se sont affronté dans une ambiance conviviale en présence de certains parents. « J’ai été surpris par les qualités des enfants, j’invite d’autres parents à faire confiance au Centre Nyangou à qui que j’ai confié mon petit fils Elli. Les enfants sont épanouis dans 3 à 4 ans le Gabon aura des grands joueurs », a déclaré le Pasteur Claude Moussavou, parent d’un des pensionnaires

« Le Centre Nyangou organisera chaque samedis jusqu’au mois de Mai, les évaluations internes avec toutes les 12 cellules de Libreville en attendant des séances d’autres évaluations face à d’autres centres internes. Les meilleurs seront sélectionnés pour prendre part à un camp de vacances dans plusieurs villes de l’intérieure du pays avec pour base Lambaréné », a fait savoir Rigobert Nzamba qui n’ a pas manqué de remercier le ministre des Sports, Alain Claude Billie By Nze qui a pris en compte Nyangou au titre des centres reconnus officiellement

Pour le jeune Wesni de la section d’Angondjé entrainé par l’ancien international gabonais Guy Nzeng, c’est un plaisir pour lui de jouer contre ses camarades d’autres pôles de l’académie. Car c’est l’occasion pour lui de faire connaissance avec les autres pensionnaires du centre.