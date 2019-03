« Depuis le 31 janvier 2019 et mon refus de présenter un dossier chargé d’amateurisme à l’émissaire de la FIFA, j’avais pris la décision de suspendre ma participation au comité exécutif de la FEGAFOOT. Après près de deux mois de réflexion, j’ai décidé de poser ma démission à compter du vendredi 29 mars 2019. Je me suis très vite rendu compte que ma philosophie de gestion du football était bien éloignée de celle du président et de son entourage.

Je préfère mourir avec mes idées que de mentir à ma conscience ! Les mêmes maux que nous dénoncions avant la mise en place du comité de normalisation de 2013 sont entretenus par le comité exécutif actuel. C’est la bamboula tropicale et pendant ce temps le football se meurt, quel gâchis ! », a-t-il déclaré.