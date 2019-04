La Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT), très critiquée pour son manque de résultats depuis 2014 s’est une fois de plus illustrée négativement, hier mercredi 3 avril 2019 lors du match aller des éliminatoires des JO de Tokyo 2020, opposant les Panthères du Gabon dame et aux Diables Rouges du Congo(0-2).

Entrainées par Cédric Mapangou, la sélection nationale des Panthères dames a été battue (2-0) par le Congo en match aller des éliminatoires des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Une défaite à mettre l’actif de la Fédération Gabonaise de Football de Pierre Alain Mounguengui qui n’a pas pu produire des passeports à toute l’équipe gabonaise contrainte de jouer la rencontre avec seulement 11 joueuses donc sans changements possibles. Sélectionnées sur la base d’un tournoi, organisé en quelques jours à Tchibanga, les joueuses gabonaises n’ont pas pu résister à la furie de leurs homologues congolaises, plus en jambes et outillées.

Animée tout de même par l’envie de gagner sur ses terres, la sélection nationale aurait pu inscrire des buts à la 3 e minute par Nelly Betoughe ou Yog Atouth à la 13ème . Les congolaises prennent alors le contrôle du match à leur tour et obtiennent un pénalty, transformé par Paulmiche Mahou Ma (34e). Quelques secondes plus tard les Panthères concèdent un 2e but sur une erreur défensive. Lessivées les onze joueuses gabonaises qui n’ont pas pu bénéficier des changements contrairement à l’adversaire, ne reviendront pas au score. « On ne peux pas jouer à domicile et perdre à cause du manque des changements des joueurs durant toute la partie. Si le problème de passeport là est avéré c’est que vraiment la FEGAFOOT a touché le fond », a déclaré Mario, supporters des Panthères.

Selon des sources proches du staff technique, plusieurs joueuses n’ont pas pu être qualifiées contre le Congo faute de passeport, document utilisé pour le contrôle des joueuses. « La Fédération ne savait pas que cette compétition existait ? Non, c’est trop d’amateurisme qui plombe notre pays. Nous avons vu beaucoup de bonnes joueuses comme Flora Bouyi assissent au banc de touche à cause de ce fameux problème de non conception des passeports. Pour nous supporters c’est la FEGAFOOT qui est à l’origine de cette défaite. Espérons que le match retour à Brazzaville toutes les joueuses seront bien qualifiées », a indiqué Bayene le Toutoucapi, supporters des Panthères