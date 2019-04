Contrainte à jouer toute la rencontre aller avec 11 joueuses et sans aucun changement possibles à cause des passeports non établis à Libreville face au Congo, la sélection nationale du Gabon battue (2-0) a crée la surprise. Les Gabonaises ont dominé leurs adversaires sur leurs propres terres, et ce, avec le même score. C’est donc après l’épreuve des tirs au but (5-3) que les Panthères ont obtenu leur qualification comptant pour le second tour des éliminatoires des JO 2020.

Entrainée par Cédric Mapangou, l’équipe nationale dames renforcée par plusieurs joueuses qui ont raté le match aller a neutralisé les congolaises jusqu’à la pause (0-0).

Portées vers l’avant les Gabonaises ont inscrit leur premier but par Reine Edzoumou (85e) avant de voir Doris Wassende de Missile FC porter le score à (2-0) au grand désarroi des Congolaises. Concentrées, les Panthères dames ont fait la différence aux tirs au but (5-3) et affronteront le Ghana au 2e tour prévu du 26 aout au 3 septembre prochain.