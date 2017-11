Malgré leur volonté à faire oublier leur contre performance, enregistrée la précédente journée face aux Lions de l’Atlas, (Maroc), les joueurs de José Antonio Camacho, lâchés par certains cadres de la séléction nationale n’ont pas pu tenir leur pari. En effet, la rencontre contre le Mali s’est soldée par un nul blanc (0-0), le week-end écoulé à Franceville. Privé de ses cadres, le Gabon qui a pourtant d’entrée donné le ton de la rencontre avec un pressing haut, couronné par un coup-franc vendangé par Johan Obiang à l’entrée de la surface de réparation malienne, une action nette de but d’Axel Meye et deux incursions de Randal Oto’o Zué sur l’aile droite.

Malgré les nombreux changements effectués de part et d’autre, après une deuxième période sans véritables actions, excepté le coup franc malien, botté par Yves Bissouma et repoussé des deux points par Didier Ovono, aucune équipe n’a pu trouvé le chemin des buts, et ce, jusqu’au coup de sifflet final. Si Louis Ameka Autchanga a été sortie par le coach pour avoir été fantomatique, André Biyogho Poko, classé devant la défense a quant à réalisé une bonne performance.

Dans cette poule C des éliminatoires du Mondial Russie 2018, le Gabon termine avec ce nul, en troisième position avec six points juste devant le Mali, bon dernier de la poule. Le Gabon jouera contre le Botswana au stade Rénovation de Franceville demain mardi 14 novembre courant. Une occasion pour le coach Camacho de tester d’autres joueurs comme Clech Loufilou, novice en sélection nationale.