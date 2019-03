Après la déculottée (4-0) enregistrée samedi dernier à Accra contre le Ghana, les Panthères U23 affrontent ce mardi 26 mars 2019 au stade Augustin Monedan de Sibang, à Libreville, leurs bourreaux en match retour comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de cette catégorie. Le staff technique gabonais, dirigé par Claude Albert Mbourounot et son adjoint Rigobert Nzamba, croit encore au miracle.

Alors que l’équipe gabonaise U23 n’a pas pu faire le poids en match aller des éliminatoires de la prochaine CAN devant les Black Stars à Accra samedi (0-4), les dirigeants des Panthères nourrissent un brin d’espoir et comptent renverser la vapeur ,ce mardi à 15h au stade Augustin Monedan de Sibang à la manche retour. Selon le staff technique, le match retour sera certes difficile, mais il n’est pas impossible de se qualifier ce mardi au stade Augustin de Monedan de Sibang pour la prochaine étape des éliminatoires de la CAN U23.

Surprise par la rapidité et l’organisation tactique de l’équipe ghanéenne, composée pratiquement que des joueurs expatriés, la sélection gabonaise devra revoir son secteur défensif avec l’entrée probable du jeune Aboungavé dans l’axe de la défense et d’autres joueurs à vocation offensive pour éviter un naufrage à domicile.