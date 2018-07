Considérées pourtant comme étant un cran au dessus de leurs homologues du Burkina Faso sur le plan technique, les Panthères du Gabon ont été battues (3-1) à Ouagadougou samedi dernier en match aller des éliminatoires de la CAN Niger 2019. Au titre des raisons, on note le manque de réalisme des joueurs gabonais devant les buts burkinabés et la fébrilité de la défense. Avec plus de 7 occasions nettes de but vendangées, et ce malgré la volonté du coach Yala Anicet, les Panthères étaient déjà menées (2-0) à la 8e minute sur deux buts inscrits par Abdoul et Kouame avant que le premier cité s’offre un doublé pour la 3e réalisation des Etalons. Pour sauver les meubles Eric Jospin Bekale a réduit la marque sans pour autant renverser le score final.

Avec plus de 7 occasions nettes gachées, l’équipe gabonaise très offensive a encaissé trois buts réduisant ainsi les espoirs des joueurs gabonais. En plus des nombreuses occasions procurées dans le cours du jeu, l’avant-centre Fahd Nzengue, sociétaire du CF Mounana a raté un pénalty qui aurait pu permettre aux Panthères de réduire la marque. Gabriel Meye Me Ndong comme Alain Miyogho, les deux atouts offensifs n’ont procuré aucune satisfaction, tout comme l’ensemble de l’équipe fébrile, particulièrement en défense. Pour espérer une qualification pour le Niger, le Gabon devra battre le Burkina avec un score d’au moins (2-0 ) en match retour à Libreville, dans quelques jours. Une mission qui n’est pas impossible pour les joueurs d’Anicet Yala, jusque là invaincus à domicile.