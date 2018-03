Football/Eliminatoires CAN U17 : Echec assuré !

Sans véritable préparation et sans aucun championnat national de la catégorie U17, les cadets sélectionnés pour défendre les couleurs du Gabon du 2 au 15 avril prochain, au Cameroun, (Ndlr : éliminatoires de la CAN U17 dans la sous-région, organisés par l’UNIFAC), foncent droit dans le mur. C’est du moins le sentiment de nombreux observateurs.

Après l’humiliation de l’équipe nationale U17 lors de la dernière CAN, organisée au Gabon en 2017, la Fédération Gabonaise de Football semble-t-il n’a pas retenu les leçons de la précédente campagne. En atteste, la sélection montée dans les mêmes conditions et qui va défendre les couleurs du pays au Cameroun, du 2 au 15 avril, lors du tournoi organisé par l’UNIFAC. Ne dit-on pas que « les mêmes causes produisent les mêmes effets » ? C’est d’ailleurs un truisme d’affirmer que sans préparation, associé au fait que les joueurs sélectionnés l’ont été au pied levé, et ce, en à peine une semaine.

Ainsi, les U17 vont à l’abattoir, surtout quand on sait que les sélections du Tchad, Cameroun, de la RCA, la Guinée Equatoriale, du le Congo et de Sao Tomé sont mieux préparées. Entrainés par les coachs Saturnin Ibéla et Cédric Moubamba les espoirs gabonais quittent le Gabon le 1er avril prochain. Qu’attendre de cette délégation ? Pas grand-chose, vu qu’en un an, la sélection U17 a battu le record des contre performances en encaissant 11 buts en trois matchs, et ce, à domicile.

Sélectionnés ?

Gardiens :

Andome Gesril (Cf Mounana), Banaken Karim (J.S Awassi) et Ossavou Dan (FC 109 POG).

Défenseurs :

Akendengue Lucien Raymond (C.S.L), Mviang N’No Fred (Mack6 Makokou), Ibinga Memiaghe Daniel (Ballon d’or), Libama Christopher (CF Mounana), Mba Axel (C.M.S), Ona Nguema (A.C.L), Ovono Edou Ange (AS VAL) et Kombi Kombi (A.C.L).

Milieux de terrain :

Eyene Obame Henry (O.F.A Oyem), Boussamba Mbadinga Melvynn (C.M.S), Nziengui Amza (Mikanda FC Tchibanga), Magnoumba Paul (CF Mounana), Effame Ndong Joseph (CF Mounana), Malekou Ashley (Irumba FCA), Mbenga Hans Laudrup (AS Pélican) et Bike Bi Zomo Ozias (CF Mounana).

Attaquants :

Mve Nsome Evaryst (CF Mounana), Embinga Madou Kenneth (Mangasport), Moukoundou Ndzanga Donel (Mangasport), Lokouki Stonguet Firmin (O.F.A Oyem), Ntoutoume Levy (Académie PEA) et Mikala Mikala Ariss Clave (AS Mwinda).

Liste d’attente ?

Gardiens :

Mbadinga Ben d’A.C.L Libreville et Ekoumbeng Nze Armel de C.S.L Libreville.

Défenseurs :

Boucka Lems d’OM Libreville et Obame Karl d’A.J.A Libreville. Milieu de terrain :

Ndala Dan de Mangasport.

Attaquants :

Nkoulou Ellang Lionel Henri d’A.S VAL Libreville, Yanga Yanga Desni Raph d’A.S Pélican et Lendoye Yann Samuel Japhet d’Irumba FCA.