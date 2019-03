Sociétaire de Benfica de Macau, le jeune défenseur central Gilchist Nguema vient d’être appelé en sélection nationale du Gabon par le coach des Panthères, Daniel Cousin, dans le cadre du match qualificatif comptant pour la CAN Egypte 2019, contre le Burundi le 23 mars prochain.

Marquée par l’arrivée de plusieurs nouveaux dont Gilchrist Nguema, la liste des joueurs des Panthères convoquées pour affronter le Burundi à Bujumbura le 23 mars 2019 ,en match de la dernière journée des éliminatoires de la CAN a été dévoilée aujourd’hui, mardi 12 mars courant, par Daniel Cousin, dans les locaux de la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT). Très brillant avec sa formation de Benfica de Macau, Gilchrist Nguema a vu ses efforts et son gout du travail porter des fruits avec cette première convocation en équipe nationale. Habile, solide tactiquement et surtout doté des qualité de buteur de tête, Gilchist Nguema devra donc faire face à une rude concurrence au poste de défenseur central, pour s’imposer en équipe nationale.

En dehors de Gilchrist Nguema, Hans Junior Nze Afatoughe, Jim Emilien Ngowet Allevinah font leur première entrée en sélection nationale. Par ailleurs plusieurs joueurs qui avaient disparu des radars tels que Malick Evouna, Didier Ndong Ibrahim, Musavu King, Cédric Ondo Biyoghe, Aaron Salem Boupendza, Guelor Kanga, Lloyd Palun, Junior Randal Otoo Zue effectuent leur retour dans la tanière.

La liste des joueurs convoqués :

Gardiens de but :

Didier Ovono Ebang, Stéphane Bitseki Moto et Jean Noèl Amonome.

Défenseurs :

Bruno Ecuele Manga, Gilchrist Nguema, Yrundu Musavu King, Aaron Appindangoye, Lloyd Palun, Junior Randal Otoo Zue, Johan Obiang et Wilfried Ebane Abessolo.

Milieux de terrain :

André Biyogho Poko, Didier Ndong Ibrahim, Levy Clément Madinda , Clench Ruben Loufilou, Branger Engone, Jim Emilien Ngowet Allevinah et Hans Junior Nze Afatoughe.

Attaquants :

Pierre Emerick Aubameyang, Malick Evouna, Denis Bouanga, Axel Meye et Gaétan Missi Mezu .

En attendant le regroupement, l’arrivée du capitaine des Panthères, Pierre Emerick Aubameyang, convoqué par Daniel Cousin, reste encore incertaine à ce jour.