La rencontre Gabon vs Mali sera sifflée par des arbitres soudanais au stade d’Akanda le 17 novembre prochain. La Confédération Africaine de Football a dévoilé la liste des arbitres qui vont diriger les rencontres de la 5e journée qualificative sur le chemin de la Can au Cameroun en juin prochain.

Ce sont des Soudanais qui vont arbitrer la rencontre Gabon-Mali du 17 novembre prochain au stade de l’amitié, dans la commune d’Akanda. Ainsi en a décidé la Confédération africaine de football, CAF. L’arbitre centrale de cette finale du groupe C est, El Fadil Mohamed Hussein. Sur les cotés, il aura ses compatriotes Walleed Ahmed Ali et Mohammed Abdallah Ibrahim. Le quatuor soudanais est complété par l’arbitre assistant Khairalla Mutaz Abdelbasit. Par contre le commissaire de cette partie vient du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Il se nomme Serge Paulin Daniel lIboudo.

Les Aigles du Mali leader du groupe C avec 8 points sont attendus à Akanda par les Panthères du Gabon qui ont repris espoir en obtenant deux succès contre le Soudan du Sud. Les Gabonais sont 2ème du groupe avec 7 unités au compteur. Lors du match aller le 10 juin 2017 au stade du 26 mars à Bamako, c’est le Mali qui s’était imposé sur la marque de (2-1). Denis Bouanga avait ouvert le score à la 3e minute et le Gabon menait par (1-0), à la mi-temps. Juste après la reprise, Kalifa Coulibaly et Yves Bissouma donnaient l’avantage aux Aigles. Dans la poule C, l’autre affiche oppose à domicile à Juba, le Soudan du Sud (dernier avec 0 point) au Burundi 3e avec 6 points.