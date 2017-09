La polémique autour de la délocalisation de la rencontre Gabon-Côte d’Ivoire, (Ndlr : comptant pour la phase aller de l’ultime tour qualificatif pour le mondial Russie 2018), est désormais close. Et pour cause la rencontre aura belle et bien lieu au stade de l’Amitié de Libreville demain samedi 2 septembre courant et non à Franceville comme l’idée agitée récemment par les organisateurs. Un revirement de dernière minute à mettre à l’actif de la farouche opposition de la délégation ivoirienne qui a brandi le non respect des délais estimé à 15 jours en cas de délocalisation.

Tout le monde s’accordent à dire que Libreville permettra à la presse de bien couvrir cette rencontre, mais aussi de voir plus des supporters derrière les deux équipes. A la veille du match après le problème du stade, la pression monte au sein de la tanière des Panthères bien décidée à prendre les trois points à domicile. Et comme si ce n’était pas suffisant, il se susurre qu’un conflit oppose Didier Ndong Ibrahim à Bruno Ecuele Manga, le doyen de l’équipe, sur le port du brassard de capitaine.