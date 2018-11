Pour faire tomber le Mali en réception au stade de l’amitié d’Akanda, le coach du Gabon a fait confiance à son groupe de base dans lequel on retrouve naturellement son capitaine Pierre Emercik Aubameyang, Mario Lémina, Bruno Ecuélé Manga, Didier Ovono et les autres cadres de l’équipe qui voit pour la première fois arriver le gardien de but d’Amazulu FC en Afrique du Sud, Jean Noel Amonome (Ndlr : ancien sociétaire du FC 105). Sur cette liste des 23, on note qu’il y a trois Panthères en attente. Le Gabon ,2e avec 7 points, croise le Mali, leader avec 8 points, pour le compte de la 5e journée des qualifications de la Can de football au Cameroun du 15 juin au 13 juillet 2019 .