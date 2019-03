Trois jours après la publication de la liste des Panthères qui affrontent le Burundi, à Bujumbura le 23 mars prochain, par Daniel Cousin l’international attaquant gabonais, Fréderic Bulot Waga s’est interrogé sur le choix de certains joueurs des divisions inférieures dans des clubs européens. Fréderic Bulot n’a pas été appelé par Daniel Cousin, et ce, malgré ses efforts au sein de son club pour retrouver son meilleur niveau. Une situation qui l’exaspère sachant qu’à chaque fois qu’il est sélectionné en équipe nationale, il joue avec le cœur.

« La situation est inquiétante ! Pour une fois, je me vois dans l’obligation de parler dans la mesure où notre équipe est à la croisée des chemins. Face au Burundi, le coach a besoin des joueurs habitués à ce type de rencontre. Il y aura une forte pression à Bujumbura, c’est indéniable. Il faut des joueurs qui ne viennent pas découvrir la pression. Or, il se trouve qu’il y’a dans cette liste des joueurs qui vont apprendre à contenir pour la première fois une si forte pression. S’ils sont lancés dans la bataille, comment vont-ils gérer la situation ? C’est à lui d’assumer plus tard ses choix », a déclaré Fréderic Bulot à nos confrères d’I Sport Gabon.