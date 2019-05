Football : Du grabuge au sein de la ligue provinciale de la Ngounié !

Selon plusieurs sources concordantes le nouveau président de la ligue Moukagni Mayombo plus connu sous le pseudonyme de « Diego » serait au centre de la discorde qui divise actuellement les membres de la ligue provinciale de football de la Ngounié.

Le nouveau patron du football dans la Ngounié aurait procédé à la nomination au poste de secrétaire général de Sieur Bouassa connu sous le pseudonyme de « Pied qui bouge », sans concertation avec les autres membres de son bureau directeur. Une violation des textes et statuts de leur organisation.

‘’Pied qui Bouge ‘’, ancien footballeur de la province et actuellement point focal de la Ligue Nationale de Football (LINAF) donc salarié de cette organisation joue également le rôle de trésorier de la ligue et à ce titre c’est lui qui perçoit les frais de participation au championnat provincial des différentes équipes en accord avec le président Moukagni Mayombo. « En plus de méthode pas du tout transparente de la nomination de son secrétaire général qui n’a jamais démissionné de son poste de point focal LINAF, il se pose clairement un problème de cumul de postes » fait savoir un ancien membre du même bureau.

« Tous les autres membres de la ligue ont claqué la porte, actuellement il ne reste plus que le premier vice-président monsieur Matassa et un certain Kombila Ines qui se sont même chargés de concevoir le calendrier de la phase aller du championnat provincial. La méconnaissance des textes par le président qui a décidé de façon unilatérale de nommer le secrétaire général est à l’origine des départs en cascade des membres du bureau qui l’ont élu .

Dans ce cas de figure, selon les normes en vigueur, après élection du président et de son bureau, le secrétaire général est soit nommé par la Fédération avec notification, soit nommé de commun accord avec l’ensemble des membres du bureau ».