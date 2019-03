Exaspéré par les mauvais résultats enregistrés depuis 2014, les autorités sportives gabonaises, en tête desquelles le ministre des Sports Alain Claude Billie By Nze n’apprécie pas du tout l’élimination des Panthères aux éliminatoires de la Can Egypte 2019. Conséquence : la sélection nationale a été purement et simplement dissoute. « Nous allons rebâtir l’équipe nationale sur de nouvelles bases en mettant de côté tous ceux qui se sont caractérisés par un manque d’envie, de patriotisme et qui ont plus mis en avant les ressources financières en oubliant la Nation et l’esprit d’équipe », a-t-il annoncé.

Par ailleurs, le ministre des Sports a annoncé l’élaboration d’une charte avec un contrat d’engagement pour les joueurs appelés en sélection nationale. « Cette charte déjà proposée par la Fegafoot devra mettre en avant l’amour du pays, l’exaltation de la Nation, la discipline, l’exemplarité », a-t-il indiqué. N’ayant pas rempli sa mission qui consistait à qualifier l’équipe nationale en Coupe d’Afrique des Nations Daniel Cousin et son staff ont donc été virés. Un appel à candidature des sélectionneurs a été lancé. Dans les 60 jours à venir, le nouveau sélectionneur national sera connu. A en croire des sources bien introduites, le retour à l’appellation « Azingo national » est très probable.