Les deux leaders de l’attaque des Panthères du Gabon Denis Bouanga et Pierre Emerick Aubameyang ont vécu un weekend ponctué de défaites avec leur club respectif de l’AS Saint-Etienne de Ligue 1 Française et d’Arsenal en Premier League.

Meilleurs buteurs d’Arsenal et de l’AS Saint-Etienne, Pierre Emerick Aubameyang, capitaine des Panthères du Gabon et son protégé Denis Bouanga n’ont pas pu empêcher la lourde défaite de leur club en championnat anglais et français de football.

Opposé à Manchester City Arsenal n’a pas fait le poids et s’est incliné sur le score de (3-0) hier en match de Premier League. Malgré ses efforts, la Panthère gabonaise n’a pas pu se frayer un chemin vers le but adverse pour sauver son club qui s’enfonce chaque journée dans une série de mauvais résultats.

A l’image de son équipe plombée par les mauvaises prestations de son secteur défensif avec un David Luis méconnaissable, Pierre Emerick Aubameyang n’a pas été à la hauteur des attentes des supporters contrairement au Belge Kevin De Bruyne, auteur d’un doublé.

Denis Bouanga pourtant très remuant avec Saint-Etienne hier contre le grand Paris Saint Germain, a manqué de réalisme face à Navas, le portier parisien. Réduit à 10 après le carton rouge d’Aholou, Saint-Etienne a été corrigé 4-0 avec un doublé du franco-camerounais Kylian Mbappé. Considéré comme le meilleur joueur des Verts contre le PSG, Bouanga a manqué de lucidité devant les buts car il a vendangé un grand nombre d’occasions qui auraient pu permettre à son club de rattraper Paris au score en première période et juste après la pause.

Claude Puel, n’a pas eu de choix que de le sortir du terrain à la 81e min. Un changement que l’attaquant gabonais n’a pas d’ailleurs apprécié considérant qu’il avait encore des ressources physiques pour faire mal à cette défense du PSG qu’il a pris de vitesse à de nombreuses reprises durant la rencontre.