Football/Coupes Africaines : Quid des adversaires des clubs gabonais ?

Les deux représentants du Gabon, (CF Mounana et Mangasport), engagés en ligue africaine des champions de football et en coupe de la Confédération Africaine de Football connaissent désormais leurs adversaires du tour préliminaire des deux compétitions. Un constat, les deux concurrents ne sont pas des poids lourds en Afrique.

Les clubs gabonais repartent en campagne africaine de football, en passant par le tour préliminaire. Le CF Mounana est attendu au Burkina Faso pour croiser le Rail Club du Kadiogo. Deux semaines plus tard, le club de la capitale du Burkina sera à Libreville pour la partie retour. Les Burkinabè ont déjà un avantage sur les Gabonais. Le championnat du Faso se joue ce week-end dans sa 11e journée. Le Rail Club du Kadiogo se déplace sur le terrain du club de Majestic qui est 8e au classement.

L’adversaire de Mounana est le dauphin du classement avec 20 points, soit 5 victoires et 5 nuls. Mieux, le Rail Club du Kadiogo n’a pas encore enregistré de défaite depuis l’entame de la saison. Au contraire, il a la deuxième meilleure attaque du championnat, avec 11 buts inscrits. Sa défense a avalé 6 buts. Samedi dernier pour le compte de la 10eme journée, le RCK s’est imposé à la maison devant l’ASFA Yennenga 1-0.

Le club du pays des Hommes intègres, fondé en 1967, n’a pas un cv convaincant sur la scène africaine. Son modeste palmarès enseigne que l’équipe basée à Ouagadougou a été 3 fois champion du Burkina en 2005, 2016 et 2017. En 1994, 2012 et 2016 le RCK a soulevé le trophée de vainqueur de la coupe du Faso. Le club orange et noir dispose aussi de deux super coupes du Faso (2012 et 2016).

En coupe de la Confédération Africaine de Football, Mangasport va d’abord recevoir As Maniema Union de la RDC. Là aussi, Les « Bana Maniema » ne sont pas des habitués de la scène africaine. Pour autant, depuis près d’un mois, ils s’adonnent à cœur joie à la préparation de cette campagne africaine à Kinshasa. Le match retour au stade Joseph Kabila Kabange de la ville de Kindu (Est du pays, chef-lieu de la province du Maniema) sera un grand rendez-vous pour les Congolais.

Ce sera la première rencontre internationale disputée sur cette pelouse. Le stade Joseph Kabila Kabange de Kindu a été homologué en septembre dernier par la Confédération Africaine de Football. C’est sur cette pelouse que Maniema a signé une victoire dimanche dernier face au CS Makiso de Kisangani, (2-0). C’était à l’occasionde la 4ème journée du championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) Zone Est. Ce dimanche 17 décembre, As Maniema croise dans son stade le FC Étoile de Kivu pour l’acte 5 du championnat national.

En dévoilant le calendrier des rencontres des tours préliminaires de la ligue africaine des champions de football et de la coupe de la Confédération Africaine de Football, l’institution en charge du football continental n’a toutefois pas encore fixé les dates des rencontres.