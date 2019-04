Football/Coupe de la Ligue : Trois équipes de D1 tombent en 16e de finale !

A la surprise de tous la formation de 109 de Port-Gentil, un club de D2, a eu raison des militaires de Missile FC, entrainés par Stéphane Bounguendza. Après un nul vierge (O-O), l’équipe de Port-Gentil a grâce à son gardien de but dominé Missile FC (4 tirs au but contre 2) au stade Idris Ngari d’Owendo. Néo promu en D1, l’AS Dikaki qui n’a toujours pas remporté des matchs dans l’élite depuis le lancement du championnat a été cueilli par le FC Canon 105 (1-2).

Producteur d’un football chatouillant et ayant séduit le public, l’équipe de la Ngounié a dominé son adversaire dans le jeu mais sans créer la différence devant les buts. Mené (1-O) après le but sur penalty de Sylla (39e), Patrick Tengo a égalisé à la 51e minute avant de concéder le but de la défaite, inscrit par Gaspard Mezui à la 81e minute. A Lambaréné le Stade Migovéen, le 2e club de l’élite basé dans la ville du grand blanc, a été battu par Bouenguidi FC de Koulamoutou, club de deuxième division (2-1). Jean Luc Tsibinda et Judex Soumouna sont les buteurs de Bouenguidi FC et pour le Stade Migovéen c’est Chico Mombo l’unique buteur.

Ogooué FC, un autre club de deuxième division fait tomber un club de l’élite, le Stade Mandji (2-1). Les buteurs côtés Ogooué FC Missile Franck (47e) et Mouniengue (56e). Balde Ibrahima pour le Stade Mandji. O’Mbilianziami du général Asselé a obtenu sa qualification pour les 8es de finale en disposant d’Adouma FC sur le score de deux zéro (2-0). Nguen’Asuku n’a pas pu comme ses homologues de D2 venir à bout de l’Union Sportif d’Oyem du Gabon Oil National Foot1.