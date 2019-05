Football/Coupe de la Ligue : Place aux demi-finales !

Les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, organisée dans sa première édition par la Ligue de Football (LINAF) de Brice Mbika Ndjambou, ont rendu leur verdict hier. Les équipes de Lozo Sport, Mounana, Mangasport et Vautour Club Mangoungou de la police ont ainsi obtenu leur ticket pour le dernier carré. Le CF Mounana en danger en championnat a obtenu sa qualification en battant Ombilianziami (1-0), grâce à son buteur maison le sénégalais Diallo Malle (87e).

Lozo Sport de Lastourville qui va devoir jouer les barrages pour se maintenir en première division a crée la surprise en disposant de l’AS Pélican de Lambaréné leader de sa poule en championnat (1-0) grâce à son emblématique capitaine Georges Ambourouet (11e) . L’AS Mangasport qui jouait à domicile a battu le CMS (1-0) sur un but signé Hiver Amine à la 13e minute. Dans un duel entre deux équipes de deuxième division, Ogooué FC et Vautour Club se sont neutralisés (1-1) au terme du temps réglementaire, avant de voir l’équipe de la police s’imposer aux tirs au but (1-3) .

Les demi-finales opposeront donc samedi 4 mai 2019 Lozo Sport de Lastourville au CF Mounana d’Hervé Patrick Opiangah au stade Augustin Monedan de Sibang à 15h30. Une occasion en or pour les deux équipes pour sauver leur saison entachée de mauvais résultats en championnat. L’AS Mangasport affrontera Vautour Club dimanche 5 mai prochain au stade Augustin Monedan de Sibang.