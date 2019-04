Football/Coupe de la Ligue : CF Mounana-USB, le choc des 8es de finale !

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de Ligue effectué, hier vendredi 05 avril à Libreville au siège provisoire de la Ligue nationale de football professionnel sis au Palais des sports a rendu son verdict. Le duel le plus attendu et le plus attractif opposera le CF Mounana à la formation de l’Union Sportive de Bitam (USB).

Considérés comme les deux meilleurs clubs du championnat élite gabonais depuis plus de 5 ans, l’Union Sportive de Bitam (USB) et CF Mounana s’affronteront en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue de Football qui se disputeront les 23 et 24 avril prochain. Par ailleurs, l’AO CMS et de l’Akanda FC croiseront le fer dans la deuxième affiche phare des 8èmes de finale de la Coupe de la Ligue. Champion du Gabon, Mangasport sera opposé au FC 109, tombeur de Missile FC en 16es de final (0-0, 4 tab 1).

Les affiches complètes :

AS Mangasport vs FC 109 (Stade Henri Sylvoz)

Lozosport vs Oyem AC (Stade Mbeba)

FC 105 vs AS Pélican (Stade Idriss Ngari)

AO CMS vs Akanda FC (Stade de l’INJS)

Ogooué FC vs Olympique de Mandji (Stade de Mbaya)

Bouenguidi Sports vs O’mbilanziami (Stade Tata Migolet)

CF Mounana vs USB (Stade Monedan)

USO vs Vautour Club (stade d’Akoakam)