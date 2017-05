Dirigé par le coach Kevin Ibinga, le CF Mounana a été battu (5-3), au stade de l’Amitié Sino-gabonaise d’Angondjé par Super Sport United, d’Afrique du Sud dans le cadre de sa deuxième sortie en phase de poule de la Coupe de la CAF, hier. Dans un stade presque vide, le CF Mounana nonchalant dans le marquage s’est fait surprendre par Kekana qui a ouvert le compteur but du Super Sport à la 5e minute avant d’égaliser par Atchabao (27e, 1-1). Mieux organisé dans les différents secteurs, les visiteurs inscriront coup sur coup deux autres buts, et ce, par un doublé inscrit par T. Mnyamane à la 31e et 41e minute.

De retour des vestiaires les Sud-Africains inscrivent un quatrième but par J.Brockie (64ème) avant de voir Mounana réduire le score par Sinayoko entrée en cours du jeu (4-2 ,79e). Poussé par le maigre public ayant effectué le déplacement du stade d’Angondjé, le jeune Louis Autchangalt qui a au préalable raté un penalty marque le troisième but de Mounana dans les ultimes minutes de la partie. Profitant des espaces laissés par la défense du club gabonais J.Brockie s’offre un doublé pour le 5-3 dans le temps additionnel. Avec cette deuxième défaite, le club d’Hervé Patrick Opiangah est classé bon dernier de la poule D, dominé par le TP Mazembe avant d’affronter les Guinéens d’Horoya pour sa troisième sortie dans quelques jours.