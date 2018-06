Privé du titre de champion depuis deux ans par le CF Mounana, l’AS Mangasport a retrouvé ses lettres de noblesse en remportant la finale des play-offs du National Foot1 contre le CMS (2-0), hier au stade Augustin Monedan de Sibang. Grâce à cette victoire les miniers représenteront le Gabon en Ligue de champions africaine alors le club d’Alaba Fall, son dauphin jouera la Coupe de la CAF. Les deux équipes qui jouaient pour déterminer leur participation à la Ligue de champion et la Coupe de la CAF ont d’entrée montré leurs intentions de victoire. Après une demie heure pauvre en occasions de buts, l’AS Mangasport a ouvert la marque par son attaquant Romuald Ntsitsigui Ewouta sur une action menée par Alain Miyogho, international espoir (40e,1-0).

Trahi par la jeunesse de ses joueurs qui ont confondu vitesse et précipitation, le CMS a vue son sort scellé par l’attaquant international gabonais en provenance d’El Jadida du Maroc, Johan Diderot Lengoualama, (Ndlr : auteur du 2e but de Mangasport), à dix minutes du coup de sifflet final (2-0 ). Malgré la défaite les dirigeants du CMS se réjouissent de la qualification de leur club en Coupe de la CAF après la bonne prestation en play-offs. Bien avant l’Union Sportive de Bitam (USB) éliminé aux play-offs par le CMS aux tirs au but, a marché sur la formation de Lozo Sport (6-0) en match comptant pour la troisième place.