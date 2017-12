C’est avec un très bon Modibo Tounkara auteur d’un doublé que la Jeunesse Sportive d’Awassi a disposé de Badji FC (4-2), hier mercredi au stade de Nzeng-Ayong de Libreville, dans le cadre de la 6e journée du championnat D3 de la Ligue de football de l’Estuaire. Attractif depuis son coup d’envoi, le championnat D3 de l’Estuaire a tenu toutes ses promesses, avec la confrontation de la Jeunesse Sportive d’Awassi-Badji FC, riche en buts et spectacle. Très offensive dès l’entame la formation d’Awassi menait déjà (3-1) à la pause avec les buts de Frank Melengue, Destin Ignoumba et Modibo Tounkara et Mohamed Schola pour Badji FC.

Les joueurs de Badji FC, club de la zone de Bikelé réussiront même à inscrire un deuxième but par Gauthier Okawe sur penalty au sortir des vestiaires (3-2). Mais cela ne suffira pas à freiner l’élan de l’équipe du coach Tango qui corsera l’addition par son attaquant Tounkara Modibo double buteur. « Les joueurs ont respecté les consignes après un travail bien dosé qu’ils ont assimilé. On gagné avec une attaque qui a marqué quatre buts mais il faut noter qu’on a eu quelques problèmes en milieu de terrain devant une bonne équipe de Badji FC », a déclaré le coach Tango.