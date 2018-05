Malgré sa défaite (2-0) contre la Côte d’Ivoire samedi dernier en match retour du 2e tour des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019 à Abidjan, l’équipe gabonaise qui avait pris une avance sur son adversaire avec une victoire (3-0) en phase aller à Libreville s’est qualifiée pour le 3e tour qualificatif. C’est donc le Burkina Faso qui sera face aux Panthères dans le cadre du 3e et dernier tour des éliminatoires de cette compétition.

Vainqueur (3-1) en match aller des éliminatoires de la CAN U20, avant le nul (3-3) au retour au stade Olympique de Sousse dimanche 20 mai dernier, le Burkina Faso qualifié pour le 3e tour sera aux prises avec les Panthères du Gabon, qualifiées grâce à une différence des buts (3-2) sur l’ensemble des deux confrontations contre la Côte d’Ivoire. Diminué par les absences de trois de ses joueurs, le Gabon qui avait déjà gagné (3-0) à l’aller s’est fait peur avec Joël Kombila qui a marqué contre son camp à la 3e minute avant le 2e but de l’ivoirien Wilfried Stéphane (80e).

Privé de championnat, le Gabon devra multiplier les matchs de préparation avec un regroupement fermé de ses joueurs afin de maximiser ses chances contre le Burkina Faso en match aller retour du dernier tour qualificatif pour la CAN U20 prévue du 2 au 17 février 2019 à Niamey. Le Congo affrontera le Sénégal, le Cameroun contre le Mali, la Zambie face au Burundi, le Ghana opposé au Benin et la Mauritanie croisera le Nigéria. C’est à l’issue de ces rencontres que 7 équipes se qualifieront pour la phase finale de la CAN Niger U20.