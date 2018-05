Nommé récemment au poste de Ministre d’Etat, Ministre des Sports et de la Culture, chargé du tourisme, Alain Claude Billie By Nze a célébré sa première victoire samedi 12 mai dernier au stade Monedan de Sibang, avec les Panthères du Gabon U20 qui ont étrillé les Eléphanteaux de Côte d’Ivoire (3-0), en match aller du 2e tour des éliminatoires la CAN ,Niger 2019.

Accompagné de sa ministre déléguée Laetitia Diwekou, Alain Claude Billie By Nze, nouveau ministre des Sports a assisté à son premier match international, (Ndlr : remporté sans bavure par les Panthères U20 contre les Eléphanteaux de Côte d’Ivoire dans le cadre du 2e tour des éliminatoires aller de la Coupe d’Afrique des Nations ,Niger 2019). Au chevet des joueurs et du staff technique, dirigé par Anicet Yala qui se plaignaient des mauvaises conditions de préparation pour ce match contre la Côte d’Ivoire, au lendemain de sa nomination, Alain-Claude Billie By Nze avait alors rencontré les joueurs gabonais pour leur remonter le moral et les inciter à se surpasser. Objectif : engranger les trois points de la victoire à domicile.

Un pari gagné et rendu possible grâce aux trois buts inscrits par Gabriel Fils Meye Me Ndong (10e), Alain Miyogho (18e) et Jospin Biyoghe Bekale (42e). Selon Dany Ndong, supporter des Panthères U20, la victoire contre la Côte d’Ivoire est aussi à mettre à l’actif de la baraka du nouveau ministre des Sports Alain Claude Billie By Nze.

« Cela fait plaisir d’assister à une victoire de l’équipe nationale U20 surtout pour notre première sortie dans nos nouvelles fonctions. Le gouvernement fera tout son possible pour accompagner les équipes nationales afin de remporter d’autres victoires comme celle là », a déclaré Laetitia Diwekou ministre délégué des Sports