Football/Can U17 : Le Niger pas du tout influencé par le Ghana

La première ½ finale de la 12ème Can de football des cadets, aujourd’hui mercredi 24 mai courant à Port-Gentil entre le Ghana et le Niger, deux équipes ambitieuses. Le Ghana va naturellement avec les faveurs des pronostics, en raison de son passé. Le Niger qui en est à sa première participation, (Ndlr : à ce stade de la compétition), caresse le rêve d’aller plus loin après avoir décroché sa première qualification à une coupe du monde.

« Malgré la suprématie du Ghana, nous allons jouer à fond et sans complexe. Nous vivons une », ainsi parle le sélectionneur du Niger, Soumaila Tiemogo qui est tellement motivé par la prestation de son équipe, tant elle lui a valu de décrocher, et c’est une première, la qualification à la coupe du monde de football des moins de 17 ans que l’Inde abrite en octobre prochain. Un avis qu’épouse le milieu excentré droit, Sidibé Sountalma. « La qualification en coupe du monde nous motive encore. On était déjà motivé à l’idée de jouer cette compétition. Maintenant qu’un de nos objectifs est atteint, il ne nous reste plus qu’à être lucides devant les buts. Nous sommes déterminés à aller jusqu’au bout ».

Le Niger qui lors de la dernière Can sur son sol avait été laminé au point de terminer avant dernier de la compétition s’est bonifié. L’équipe a surtout tiré les enseignements de cette humiliation. Pour le coach des cadets du Mena,Soumaila Tiemogo, « Apres notre débâcle à la maison lors de la 11e Can, au Niger nous avons pensé qu’un enfant doit obligatoirement grandir. C’est fort de cela que le gouvernement et la fédération de football se sont ligués pour faire un travail de fond avec des modestes moyens pour parvenir à ce résultat. Il faut savoir que seul le travail bien fait, offre des victoires comme ce que nous savourons en ce moment. Le football du Niger est en train de grandir ».

Cette motivation du Mena n’ébranle pas du tout le Ghana qui a un cv impressionnant dans cette compétition. Avec deux coupes du monde et deux Can des cadets dans son palmarès, le Ghana compte défendre son statut. L’équipe qui a marqué 9 buts sans en prendre lors des 3 derniers matchs est en forme. Samuel Kwasi Fabin, son entraineur est optimiste. « Mon équipe se porte bien. Tout le groupe est en joie. La rumeur sur des cas de choléra au sein de notre équipe n’est que pure invention. Nous avons une attaque qui est puissante. Donc pour cette ½ finale nous allons attaquer et encore attaquer. Nous croyons en la victoire ».

Depuis l’entame de cette compétition, la défense du Ghana a démontré sa fermeté en ne prenant aucun but. C’est une satisfaction pour le patron de cette équipe qui estime que « Notre objectif est de continuer dans cette voie. Ne pas prendre de but, mais nous savons que chaque match est unique et nous allons encore renforcer la vigilance pour ne pas encaisser mais plutôt pour marquer ». Devant la fermeté de l’entraineur du Ghana, Sidibé Sountalma, le milieu du Mena pense que la période de gloire d’une équipe peut arriver à sa fin.

« Le Ghana comme toute équipe peut encaisser à tout moment. Il est certain que les attaquants adverses n’ont pas été lucides devant les buts. On fait entièrement confiance à notre attaque. C’est ce qui nous motive le plus. Dès que nous avons des occasions nous marquons ». Le duel ouest africain de la dernière rencontre de la Can des moins de 17 ans dans la capitale économique est une rencontre qui s’annonce engagée et intéressante, tant les deux formations ont un bagage technique qui offre une forte dose de plaisir aux spectateurs.