Football/ CAN U 17 : Le quitus de la CAF

La Confédération Africaine de Football (CAF) vient de donner son aval dans le choix des villes gabonaises devant abriter la 12ème CAN de football des moins de 17 ans. Pour la circonstance, les deux poules seront logées à Franceville et à Port-Gentil. Contrairement à ce qui était attendu, le groupe du Gabon sera basé à Franceville et non à Port-Gentil.

Franceville d’abord, ensuite Port-Gentil. C’est au cœur de ces deux cités que la 12e CAN de football des moins de 17 ans va se dérouler du 14 au 28 mai prochain. Après avoir été félicité pour la bonne organisation de la 31e Can des seniors, Port-Gentil, « la ville du sable », espérait vivement être désignée pour abriter le groupe A avec en tête son équipe nationale. Hélas ! Il n’en est rien.

Selon une source du comité local d’organisation, « Il y a l’ordre protocolaire dans le choix des villes. Il s’agit de Franceville et Port-Gentil. Et non le contraire. C’est un choix politique qui a été fait pour envoyer le Gabon à Franceville. Nous ne pouvons pas le contester. On nous a fait comprendre que les gens aiment naturellement le football à Port-Gentil. Donc le stade sera toujours plein. Tout le contraire à Franceville où, si on envoie la poule B il y a une forte probabilité que le stade soit vide. On voulait vraiment voir l’équipe nationale à Port-Gentil, mais dommage ». Sauf changement de dernière minute, les Gabonais vont élire domicile à Franceville avec le voisin camerounais, la Guinée et le Ghana pour ce qui est des forces en présence dans la poule A.

Dans le groupe B logé dans la capitale économique, Port-Gentil, il est constitué du Mali, Niger, de l’Angola et des jeunes tanzaniens. Ces derniers remplacent ceux du Congo Brazzaville disqualifiés par la CAF en raison d’un cas de fraude sur l’âge d’un joueur. La pelouse tant décriée au niveau du stade de Port-Gentil est en train de se régénérer. « Elle pousse normalement et présente déjà un beau visage. D’ici à la compétition, elle sera opérationnelle », a confié un observateur du ballon rond résidant dans la capitale économique.

La Confédération Africaine de Football en réunion à en Addis-Abeba en Ethiopie n’a pas encore communiqué le calendrier des rencontres. Idem pour le lieu de la finale de la 12e Can de football des moins de 17 ans. Selon certaines sources au niveau de la fédération gabonaise de football, la finale va se jouer à Libreville le 28 mai prochain.