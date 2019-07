Football/CAN Cameroun 2021 : Les Panthères dans la poule D

Les Panthères du Gabon qui n’ont pas pris part à la Coupe d’Afrique Egypte 2019 devront s’imposer dans le groupe D face à des adversaires non négligeables comme la RDC, l’Angola et le vainqueur des confrontations Djibouti-Gambie en phase éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Un tirage au sort jugé favorable pour le Gabon de Pierre Emerick Aubameyang et Mario Lemina, par de nombreux spécialistes des questions du football gabonais, et ce, malgré la présence de la RDC qui a pris part à la CAN Egypte 2019 et l’Angola dans cette même poule D.

Poules

Groupe A : Mali, Guinée, Namibie et vainqueur Liberia-Tchad

Groupe B : Burkina Faso, Ouganda, Mali, vainqueur Soudan du Sud-Seychelles

Groupe C : Ghana, Afrique du Sud, Soudan, vainqueur Maurice-Sao Tome

Groupe D : RDC, Gabon, Angola, vainqueur Djibouti-Gambie

Groupe E : Maroc, Centrafrique, Mauritanie, Burundi

Groupe F : Cameroun, Cap Vert, Mozambique, Rwanda

Groupe G : Egypte, Kenya, Togo, Comores

Groupe H : Algérie, Zambie, Zimbabwe, Botswana

Groupe I : Sénégal, Congo, Guinée Bissau, Eswatini

Groupe J : Tunisie, Libye, Tanzanie, Guinée Equatoriale

Groupe K : Côte d’Ivoire, Niger, Madagascar, Ethiopie

Groupe L : Nigéria, Benin, Sierra Leone, Lesotho

La première journée proprement dite des matchs de groupe se tiendra à partir du 11 novembre prochain et la dernière entre le 9 et le 17 novembre 2020.