Football/CAN Cameroun 2021 : Le GABON dans le pot 2

Pierre Emerick Aubameyang et ses coéquipiers des Panthères du Gabon qui regardent la CAN Egypte 2019 au travers les écrans télévisées doivent déjà avoir un regard fixé sur l’avenir. La Confédération Africaine de Football, (CAF), a dévoilé hier les noms des équipes qui composent les pots en prélude au tirage au sort officiel des éliminatoires de la Coupe d’Afrique Cameroun 2012 dont la date reste à déterminer.

Selon une note officielle de la CAF sur la base du classement Fifa de juin 2019, le Gabon est classé dans le pot 2 avec l’Afrique du Sud, le Congo, la Guinée, le Cap Vert, l’Ouganda, la Zambie, le Bénin, la Mauritanie, le Niger, le Kenya et la Libye. Le pot 1 est composé du Sénégal, de la Tunisie, du Maroc, du Nigéria, de la RDC, du Ghana, du Cameroun, de l’Egypte, du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et de l’Algérie. Le Pot 3 est constitué de Madagascar, du Zimbabwe, de la Tanzanie, de la Centrafrique, de la Namibie, de Sierra Leone, de la Guinée Bissau, du Mozambique, de l’Angola, du Malawi, du Togo et du Soudan.

Dans les chapeaux 4 : Burundi, Rwanda, Guinée Equatoriale, Lesotho, Eswatini, Botswana, Comores, Ethiopie. Dans le dernier pot on retrouve le Libéria, la Mauritanie, la Gambie, le Soudan du Sud, le Tchad, Sao Tomé et Principe , les Seychelles et Djibouti. Selon la CAF une équipe qui sera tirée du pot 5 jouera contre une équipe tirée dans le même pot. Cette procédure sera répétée pour les six autres équipes du pot 5. Les gagnants des quatre rencontres seront qualifiés pour les matchs de groupes et iront automatiquement aux positions A4, B4, C4 et D4. Pour ce qui est des groupes il y en 12 de quatre équipes allant de A à L.Une équipe sera tirée du pot4 et ira à la position E4.

Une procédure qui sera répétée pour les autres équipes du pot4 qui iront aux positions F4, G4, H4 ,I4, J4, K4 ET L4 . Une équipe sera tirée du pot3 et ira à la position A3. Cette procédure sera répétée pour les autres équipes du pot 3 en utilisant le même raisonnement d’emplacement appliqué ci-dessus. Une équipe sera tirée du pot 2 et ira à la position A2 .Cette procédure sera répétée pour les autres équipes du pot 3 en utilisant le même raisonnement d’emplacement appliqué ci-dessus. Une équipe sera tirée du pot1 et ira à la position A1. Cette procédure sera répétée pour les autres équipes du pot3 en utilisant le même raisonnement d’emplacement appliqué ci-dessus.