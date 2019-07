Après l’intervention de son ainé et coéquipier en sélection nationale, Pierre Emerick Aubameyang, l’ailier gabonais Denis Bouanga est officiellement joueur de l’AS Saint-Etienne jusqu’en 2023, depuis ce mardi 9 juillet 2019. « C’est une grande fierté et un honneur de signer à l’ASSE. Je n’aurais jamais pensé rejoindre un club aussi mythique qui s’apprête à jouer la coupe d’Europe. Pour moi, c’est une nouvelle étape dans ma carrière et j’espère franchir un pallier sur le plan personnel. Je suis motivé à l’idée de découvrir le public stéphanois avec le maillot Vert sur les épaules », a déclaré le nouveau sociétaire des verts. Pour Frédéric Paquet (Directeur général de l’AS Saint-Etienne), l’international gabonais répond aux critères que le club a défini pour le recrutement d’un attaquant.

« Denis Bouanga était un joueur convoité et nous sommes heureux qu’il ait fait de Saint-Etienne sa priorité. Il correspond tout à fait au profil que Ghislain Printant souhaitait pour renforcer notre secteur offensif : un attaquant de couloir, percutant et rapide », explique-t-il. Denis Bouanga découvre la Ligue 1 avec Lorient le 1er novembre 2014 face au PSG (1-2), et n’attend que cinq matches pour y inscrire son premier but, le 29 août 2015, contre le Stade de Reims (1-4). Prêté au RC Strasbourg, il permet au club alsacien de devenir champion de France de National et de remonter en Ligue 2.

Il évolue ensuite au Tours FC, où il inscrit 16 buts en 36 rencontres, et est appelé en équipe nationale du Gabon. Lors de l’été 2018, il est transféré au Nîmes Olympique, qui vient alors de valider son accession en Ligue 1 Conforama. L’international gabonais (9 sélections, 2 buts), désormais Stéphanois, s’intégrera progressivement au groupe de Ghislain Printant, qui vient d’entamer sa deuxième semaine de préparation.