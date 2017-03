Football/Bundeslinga : Aubameyang toujours en tête du hit-parade des buteurs !

Le 24ème épisode du championnat allemand de football a conforté Pierre Emerick Aubameyang dans sa position de meilleur canonnier. Samedi 11 mars, il a certes perdu la partie aux côtés de ses coéquipiers, mais il s’est fait plaisir en marquant l’unique but des jaunes et noirs.

Après les 3 buts en ligue des champions et une qualification méritée en ¼ de finale, la semaine s’est achevée avec un autre but pour le Gabonais Aubameyang en championnat. Il a conforté son efficacité offensive en portant à 22 son compteur-buts en autant de rencontres dans le championnat de football allemand. Il se console parce qu’il est toujours en tête des meilleurs buteurs. Mais sa déception provient de la défaite (1-2) enregistrée sur le terrain du Herta Berlin. Une 5ème déconvenue qui freine considérablement l’élan de la machine jaune et noire, tant elle possède 43 points, soit 16 unités de moins que le leader, en l’occurrence le Bayern de Munich qui en plus de sa victoire (3-0), face à Eintracht Francfort a vu le rival de PEA, Robert Lewandowski s’offrir un doublé qui fait de lui, le deuxième meilleur buteur avec 21 réalisations. Avec l’emblématique maillot rouge, le polonais a marqué son 100ème but en 136 sorties, toutes compétitions confondues.

Autre consolation pour le Gabonais, son réflexe de buteur demeure intact. Le Monsieur but de Dortmund a inscrit par la même occasion cette saison son 12e but à l’extérieur. C’est un vieux record que détenait depuis la saison 2009/2010, Milan Baros. L’avant-centre tchèque est rentré chez lui et évolue au Slovan Liberec. En plus de cimenter sa place à la tête des brillants buteurs, Il faut ajouter que cela fait 8 buts que l’ancien stéphanois marque lors des 4 derniers rendez-vous de football. La semaine dernière déjà, Dortmund avait puni le Bayer Leverkusen (6-2). Aubameyang avait envoyé par deux fois le ballon dans les filets du portier allemand Bernd Leno.

Ce redressement des lignes offensives entres les deux buteurs, le Gabonais Pierre Emerick Aubameyang et Robert Lewandowski le Polonais, tant en championnat d’Allemagne qu’en ligue des champions, promet clairement des futures batailles.

YAO