Son nom revient avec insistance. Ses prestations avec le club anglais de Liverpool et l’équipe nationale d’Egypte font de lui le meilleur, selon plusieurs observateurs du ballon rond. Mohamed Salah a le don d’attirer vers lui quantité de férus du football. Lesquels férus sont presque tous tombés sous le charme de l’égyptien qui impose le respect sur le terrain. Philipe Doucet, journaliste sportif à Canal + Afrique est convaincu que l’égyptien Mohamed Salah est de loin le meilleur footballeur de cette année finissante. « Il est mon favori. Il a été l’un des meilleurs joueurs de la CAN. Son génie a permis à l’Egypte de retrouver la Coupe du monde et son année sportive avec Liverpool est canon. Il a beaucoup influencé le jeu ».

Un avis que partage aisément son collègue sénégalais, Aliou Goloko qui est membre de la commission medias de la CAF, Confédération Africaine de Football. « Je pense que ce sera Mohamed Salah, finaliste de la CAN, principal acteur de la qualification de l’Egypte à la Coupe du monde et brillant la saison dernière avec la Roma en Italie. Il est parti sur la même lancée cette saison avec Liverpool où il est parmi les meilleurs buteurs du championnat. Je crois qu’il ferait un beau ballon d’or ».

Saïd Libondet, le capitaine du stade Migovéen (Ndlr : club de ligue 1 au Gabon) aurait souhaité que le prix revienne à son compatriote Aubameyang, mais perçoit toutefois la menace que constitue l’égyptien. « Je vois bien le gabonais prendre le ballon d’or. Mais il faut faire attention avec Mohamed Salah et Sadio Mané qui ont été performants tant en club qu’en équipe nationale. Les deux autres sont qualifiés pour la Coupe du monde en Russie l’année prochaine. Mais je crois que cela va se jouer jusqu’au bout ». Paul Kessany,ancien capitaine des Panthères du Gabon ne pense pas moins autre chose : « Salah est bien parti pour être le joueur africain de l’année. Il est d’une constance avec Liverpool et il possède des statistiques impressionnantes. L’égyptien Mohamed Salah est le joueur décisif de Liverpool avec surtout une générosité dans les efforts. Ce qui le place devant les autres concurrents. Il a réussi à porter l’équipe nationale d’Egypte à la Can 2017 et il a qualifié son pays pour la Coupe du monde Russie 2018 ».

La dimension footballistique de l’égyptien va au-delà des générations actuelles. L’ancien attaquant de Monaco, l’ivoirien Youssouf Fofana, est mordu par la puissance de Salah. « Il mérite ce ballon d’or 2017 ! Il a fait une bonne saison avec Liverpool et sa sélection. Ajoutons à cela qu’il était finaliste durant la CAN. Mieux, Salah a été décisif durant les matchs importants. Et il a eu une importante influence sur le groupe. Ce que l’on recherche c’est la constance du début à la fin ».

Pour autant, les deux autres concurrents que sont Pierre Emerick Aubameyang et Sadio Mané sont largement méritants. Le sénégalais Aliou Goloko reconnaît que « Le ballon d’or de cette année va être très serré ; la preuve dans la liste des 3 finalistes à la désignation du meilleur joueur africain de l’année ne figurent pas le camerounais Vincent Abubakar et le nigérian Victor Moses alors qu’ils ont été époustouflants cette saison. Pour autant, Mohamed Salah, Sadio Mané et Aubameyang sont à leur place sur ce podium, car ils ont aussi connu une très bonne saison et ont chacun joué un rôle dans les performances de leur club respectif et en équipe nationale. Sauf pour Pierre Emerick Aubameyang ».Sur ce point le champion d’Afrique lors de la Can 1992 au Sénégal avec les éléphants de Côte d’Ivoire, Youssouf Fofana, tout en saluant la puissance du gabonais admet tout de même qu’« Aubameyang a fait une grosse saison l’année dernière avec beaucoup de buts inscrits. Il a terminé meilleur buteur du championnat allemand. Il a aussi remporté la coupe d’Allemagne. Toutefois, il se voit pénalisé par la faiblesse de l’équipe nationale du Gabon. Avec les Panthères, il est seul. Aubameyang n’a pas de grands joueurs autour de lui pour l’aider à gravir les échelons. C’est dommage ».

Philipe Doucet reste sur sa la puissance offensive du capitaine Gabon. « Pierre Emerick a été impressionnant la saison dernière où il s’est fait remarquer en marquant but sur but et il a été le meilleur buteur de tous les championnats en Europe ». Le journaliste sportif ajoute pour saluer le talent du sénégalais Sadio Mané qu’il est « Un séducteur et un joueur qui a énormément de talent et qui fait plaisir sur un terrain de football. Il est un atout pour son club Liverpool et son équipe nationale du Sénégal qu’il a participé à qualifier pour la coupe du monde ». Toutefois, Youssouf Fofana, finaliste de la coupe d’Europe des vainqueurs des coupes en 1992 avec l’AS Monaco estime que « Sadio Mané a été handicapé par sa blessure la saison dernière qui a freiné son bel élan ».

Rendez-vous le 4 janvier prochain à Accra, au Ghana, pour la désignation du meilleur footballeur africain de l’année 2017. Ceci, après le vote du collège électoral qui est composé des 55 sélectionneurs ou directeurs techniques des associations nationales, des 55 capitaines des sélections nationales et de dix membres du groupe des consultants indépendants des médias et des télévisions.