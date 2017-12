Football/Ballon d’or CAF : Aubameyang dans le trio final…

C’est sans surprise. Pierre Emerick Aubameyang figure dans le trio final pour le choix du ballon d’or de la CAF 2017. A côté du gabonais qui évolue à Dormtund, il y a le sénégalais Sadio Mané, milieu offensif du club anglais du Liverpool FC et l’égyptien Mohamed Salah, ailler droit au même club. Verdict le jeudi 4 janvier 2018 à Accra, au Ghana pour la remise du prix.

C’est l’ancien défenseur international du Ghana et du Bayern de Munich, Samuel Kuffour qui a tiré le trio final qui se dispute le titre de meilleur footballeur africain de l’année 2017. Pierre Emercick Aubameyang, capitaine des Panthères du Gabon et meilleur buteur de Dortmund a reçu cette distinction en 2015. Avec l’équipe nationale il n’a rien apporté. Par contre avec son équipe de Dortmund il a été étincelant.

A côté de lui il y a l’égyptien Mohamed Salah qui est tout feu, tout flamme avec son équipe de Liverpool en Angleterre où il est le meilleur buteur du championnat, avec 14 réalisations en 18 journées. Finaliste de la dernière Can au Gabon, Salah a usé de son talent pour qualifier l’Egypte au mondial de foot en terre russe en juin prochain. Son camarade de club, Sadio Mané est aussi dans la course. Lui aussi a influencé la qualification du Sénégal au mondial russe.

Place désormais aux 55 sélectionneurs ou directeurs techniques des associations nationales, les 55 capitaines des sélections nationales et les dix membres du groupe des consultants indépendants des médias et des télévisions qui vont voter. Le vainqueur le 4 janvier prochain au Ghana va succéder à l’algérien Riyad Mahrez qui évolue à Leicester. A noter que le président de la CAF, Ahmad, le premier vice-président de la CAF, Kwesi Nyantakyi, le membre du comité exécutif de la CAF, Amaju Pinnick, ainsi que le Ministre ghanéen de la Jeunesse et des Sports, Isaac Asiamah, ont assisté à la cérémonie à Accra au Ghana.