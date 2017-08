Football : Aubameyang et Bouanga assurent

Pierre Emerick Aubameyang et Denis Bouanga affichent en ce début de saison une santé offensive au top. Et pour preuve, les deux internationaux gabonais sont les meilleurs buteurs de leur club respectif. Le week-end écoulé, PEA et Bouanga ont encore trouvé le chemin des filets.

Ils se la coulent douce ! Pierre Emerick Aubameyang à Dortmund en Allemagne et Denis Bouanga à Lorient en ligue 2 française. Lors de la 2e journée du championnat d’Allemagne, le capitaine des panthères du Gabon a ouvert le score à la 16e minute durant la rencontre entre Dortmund et le Herta Berlin. Au finish, Dortmund s’est imposé sur le score de (2-0) et conforte sa position de leader avec deux victoires. Une aubaine pour le Borussia Dortmund qui totalise 39 victoires à domicile depuis deux ans déjà. Quant à PEA, il s’est offert son 2e but après celui de la semaine dernière. Malgré sa puissance offensive, le « monsieur but » de Dortmund, n’a pas été convoqué en sélection nationale pour la double confrontation entre le Gabon et la Cote d’Ivoire les 2 et 5 septembre prochain comptant pour les qualifications de la coupe du monde de football en terre russe l’année prochaine.

Par contre, Denis Bouanga sera très attendu à l’occasion de cette double affiche. Et pour cause, le lorientais se fait remarquer positivement à chaque rencontre en ligue 2. Bouanga est en train d’imposer le respect dans son club. Le week-end dernier, il ouvert le score lors de la rencontre au sommet du championnat de ligue 2 entre Lorient et le Stade de Reims. Victoire lorientaise 2-1 et surtout le 3e but de la saison pour l’attaquant gabonais après 4 journées. Seul hic : Denis Bouanga s’est blessé et a été remplacé à la 61e min. Le staff médical de Lorient n’a pas communiqué sur la blessure du gabonais.

Outre Denis Bouanga, l’attaquant bordelais, Aaron Boupendza, prêté au FC Pau, a inscrit son deuxième but face à Marseille lors de la 4e journée du championnat de National en France. Le sélectionneur des Panthères compte sur lui pour afficher sa verve offensive lors des matchs sur la route du mondial. Le Gabon occupe la 2e place du groupe C, avec 2 points devant les éléphants ivoiriens, leader qui totalise 4 unités au compteur. Les Marocains et maliens qui s’affrontent doublement en même temps, occupent les dernières places avec respectivement deux et un point.