Présidée par l’homme de loi, Ulrich Joumas Banguebe, samedi 1er février au sein de la maison Alexandre Sambat de Libreville, l’élection pour la présidence de l’association des entraineurs et encadreurs du Gabon a fait les affaires de Jean Baptiste Enombo Makaya, unique candidat à la succession de Raphael Nzamba Nzamba.

Ce sont 42 entraineurs sur 44 ayant rempli la fiche d’adhésion avec acquittement des frais y afférant qui ont eu le droit d’exprimer leur vote au bénéfice de Jean Baptiste Enombo Makaya , ancien sélectionneurs national adjoint qui présidera désormais aux destinées de l’association des entraineurs. Deux bulletins blancs ont évité un score de 100% à Jean Baptiste Enombo Makaya.

« C’est une réelle satisfaction d’avoir eu la confiance de presque tous mes collègues entraineurs. Cependant rien n’était garanti d’avance d’autant plus que la majorité aurait pu décider de ne pas m’élire à ce poste. Obtenir un score de 42 voix sur 44 me permettra de travailler avec acharnement pour ne pas trahir la confiance qui a été mise sur ma personne et pour que tout le monde soit satisfait. Mes premiers chantiers seront axés sur le fichier des entraineurs à actualiser, la création d’un logo identifiant tous les entraineurs du Gabon, l’ouverture d’une boite postale, l’installation des représentations de l’association à l’intérieur du pays etc.. » a déclaré le président élu sans aucun adversaire en face.

Pour Stéphane Bounguendza, ancien sélectionneur des Panthères A’, l’élection de Jean Baptiste Makaya à la tête de l’association est une bonne chose « En sa qualité d’ancien footballeur, Jean Baptiste Makaya devra associer son expérience pour faire prospérer l’association avec des stages permanents des entraineurs et encadreurs. Il faut qu’on arrive à autonomiser l’entraineur pour qu’il bénéficie d’un statut véritable. »

Raphael Nzamba Nzamba pour sa part a réagi à cette élection : « Je voudrais préciser que le fait que je sois DTN, ne m’interdit pas selon les textes d’occuper le poste de président de l’association des entraineurs et encadreurs du Gabon de Football. Je me suis simplement dit qu’il y avait d’autres personnes capables de diriger l’association. Les responsabilités qui sont les miennes aujourd’hui sont tellement lourdes qu’il fallait que je passe la main. Cependant je déplore le faible nombre des votants aujourd’hui qui ne représente pas le nombre des entraineurs au Gabon. Nous sommes au delà de 100 tous niveaux confondus. Lors de cette élection les votants sont juste ceux qui ont adhéré à l’association et qui ont répondu présent. En ma qualité de président sortant, je serais à la disposition de mon successeur dès que besoin se fera sentir ».

Une élection tout de même critiquée par certains spécialistes du football local qui déplorent l’ organisation du scrutin au sein de la FEGAFOOT avec l’implication de plusieurs de ses membres.