Football/arriérés de salaires : Daniel Cousin passe à la caisse ce mercredi !

A un mois du match fatidique des Panthères du Gabon contre le Burundi, (Ndlr : le 22 mars prochain), dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019, les choses semble rentrer dans l’ordre entre Daniel Cousin, le sélectionneur national par intérim, le Ministère des sports et la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT). Selon une déclaration faite à l’issue d’une séance de travail, entre la Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT) et le ministère de tutelle via le Directeur général des Sports, Mathurin Bidoung-Bi-Allogho, a annoncé la régularisation de la situation de Daniel Cousin.

« Le ministre a donné des instructions pour que tout se passe dans les meilleures conditions », a confié Pierre-Alain Mounguengui, président de la Fegafoot. « Aujourd’hui nous sommes dans l’apaisement. Le Ministre d’Etat a eu un échange positif avec la Fédération et il a transféré la compétence de gérer cette question-là avec la Fédération. Une avance conséquente de ce qui est dû à Cousin a été faite, il l’aura au plus tard demain (ce mercredi : ndlr) et le ministre des Sports a instruit la FEGAFOOT pour que le contrat de Cousin soit écrit, mais aussi les contrats de tous les gens qui l’accompagnent » s’est il exprimé au micro de nos confrères de Gabon All Sports