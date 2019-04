Football/Appel à candidature : Thierry Mouyouma en lice !

Homme de challenges, doté du sens relationnel et reconnu pour son efficacité dans le travail d’équipe, Thierry Dieudonné Mouyouma a plus d’un tour dans son sac. Ce trilingue car parlant couramment l’anglais, l’espagnol et le portugais jouit d’une bonne côte de popularité dans le milieu du ballon rond. A ce sujet plusieurs observateurs voient en lui un « candidat providentiel » et capable de rivaliser d’adresse avec d’autres grosses pointures européennes. Ce dernier connaît bien le milieu du football gabonais. « Les blancs là, c’est des vendeurs d’illusions. Le temps qu’ils passeront pour essayer de comprendre le football gabonais sera une perte de temps », a déclaré Ndong Ellot, supporter de Thierry Mouyouma

Parcours ?

Il a entrainé le Standard FC Montataire réserve en France en juillet 2018. L’année précédente il a officié dans la même formation, mais auprès des U18. En décembre 2015 il a occupé le poste de sélectionneur national U20 du Gabon alors qu’entre 2012 et 2016, il était manager général du FC Canon 105. Avec le club d’Idriss Ngari, Thierry Mouyouma qui est né en 1975 à Franceville a été champion de la D2 en 2014, bien avant d’être champion de la D3 de la Ligue de l’Estuaire et de ramener les canonniers dans l’élite. De 2011 à 2012, Thierry Mouyouma est responsable et entraineur de la réserve d’USAC Clichy. Entre 2009 et 2011, il est entraineur U13, responsable de l’école de football la Brede FC en Gironde.

En matière de formation Thierry Mouyouma est titulaire d’une licence A et B CAF. En quête de savoir, l’ancien joueur d’Azingo National qui a joué au Portugal en Afrique du Sud en Tunisie etc... a obtenu un diplôme d’entraineur et animateur senior FFF dans la Ligue d’Aquitaine en France, un autre diplôme d’entraineur de 2e degré FFF. Bien avant il avait obtenu un diplôme d’entraineur de 1er degré FFF de la Ligue de Paris Ile de France. Un certificat de sport management vient couronner le volet formation de celui qui avait été baptisé « Okulu, la solution » par les supporters du FC Canon 105.