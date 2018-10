C’est au stade de l’amitié dans la commune d’Akanda que va finalement se jouer le choc Gabon-Mali du samedi 17 novembre prochain. Cette grosse affiche compte pour la 5e journée des qualifications pour la Can en terre camerounaise en juin 2019. Le Ministère des Sports, la Fédération gabonaise de football et le Fonds national pour le développement du sport multiplient les rencontres pour que tout se passe dans de bonnes conditions.

Il n’y a plus de brouille entre les trois partenaires qui gèrent l’équipe nationale de football du Gabon. Au contraire, c’est main dans la main que les trois associés se sont retrouvés hier lundi 29 octobre courant pour mettre en place une feuille de route, capable de faire en sorte que la rencontre entre le Gabon et le Mali soit une réussite en termes d’organisation. De cette réunion on retient que la rencontre capitale entre les panthères 2e et les aigles, leader, est prévue au stade de l’amitié sinon gabonaise dans la commune d’Akanda, tout à coté de Libreville la capitale.

Pour ce qui est du budget de ce match, même si il n’a pas été communiqué, les trois partenaires s’accordent pour que l’équipe nationale soit à l’aise. Ainsi donc, le budget doit être décaissé à temps pour éviter des malentendus « Nous avons travaillé avec l’administrateur du fonds sous la tutelle du ministère pour spécialement examiner le budget qui va nous permettre d’organiser le match contre le Mali. C’était le seul point essentiel », a fait savoir le président de la fédération gabonaise de football, Pierre Alain Mounguengui.

A trois semaines de la finale du groupe C sur la route de Cameroun 2019, d’autres réunions vont se tenir. Le staff technique pour sa part a déjà envoyé les convocations aux panthères. Le sélectionneur Daniel Cousin va très bientôt dévoiler son groupe face à la presse. Pendant que le Gabon sera face au Mali, le Burundi lui est attendu à Juba au Soudan du Sud pour défier le petit poucet du groupe.

Classement du groupe C

1er Mali 8pts

2e Gabon 7 pts

3e Burundi 6 pts

4e Soudan du Sud 0 pts