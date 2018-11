Programme issu de la Convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), mis en place lors de la COP15 à Copenhague, le Programme d’appui au Fonds vert, (dirigé au niveau national par le Conseil national du climat), est un instrument de lutte contre les changements climatique. Articulé autour de 25 projets compartimentés en huit programmes prioritaires, le programme nécessite des fonds pour la matérialisation des objectifs qui lui ont été assignés lors de son adoption, il y a quelques années.

Conscient des enjeux financiers du programme, le Conseil national Climat a tenu la semaine écoulée, un atelier pour la clôture du premier appui financier au Fonds. Durant cet atelier, explique le directeur général de la Caisse de dépôts et de consignation (CDC), Herman Nzoundou Bignoumba, il s’est agit « de mettre à niveau l’ensemble des process afin de capter d’une part, des financements plus importants que (le) statut actuel de partenaire prestation ne permet pas de mobiliser et d’autre part, d’être capable de mobiliser des fonds auprès des bailleurs internationaux »

.

Pour répondre aux objectifs de départ à savoir « développer un programme d’investissement climatique », le Conseil, en partenariat avec ses partenaires doit donc parvenir à mobiliser d’ici les prochaines années, la somme de 1500 milliards de francs CFA. C’est dans ce cadre que le document cadre de planification stratégique des investissements climatiques au Gabon a été présenté lors de l’atelier.