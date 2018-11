La masse salariale et ses mobilisations financières publiques faramineuses, voici quelques années que le sujet divise la classe dirigeante et politique au Gabon. A la recherche du juste milieu, le gouvernement envisage de passer de la gestion actuelle, jugée plus ou moins archaïque à une plus efficiente et basée sur les prévisions. Cette ambition, le gouvernement entend la matérialiser grâce à l’appui de la Banque mondiale qui voit en cette pratique managériale, une opportunité de pilotage qui permettrait de minimiser les risques sur le court et moyen terme, à en croire Paola Bergers, expert de l’institution.

Pour le gouvernement, cette nouvelle méthode doit permettre à l’Etat de disposer d’un outil efficace de gestion, moderne et adapter à la situation nationale. L’enjeu de cet outil est d’autant plus symbolique que malgré les réformes mises en places depuis quelques mois, voire années, le gouvernement peine à adapter ses dépenses aux ressources publiques. D’ailleurs, l’augmentation de ces dépenses en dépit des réformes en cours est peut-être gage d’échec. Arrêté à 672,8 milliards de francs CFA, les prévisions de dépenses en masse salariale pour l’exercice 2019 affichent une hausse de 5%.