Foire aux affaires : Deuxième édition du 1ER au 3 juin prochain

Pour mettre en valeur les produits locaux de tous genres, le jeune Thierry Ludvin Christopher, (Ndlr : un passionné des œuvres à caractère sociale et de l’entreprenariat), organise en collaboration avec le Collectif Made-Gabon la 2e édition de la Foire aux affaires du 1er au 3 juin prochain au Centre Commerciale ABC Mall. « Il s’agit de la 2e édition d’ne foire aux affaires qui se déroulera du côté des charbonnages au centre commercial ABC Mall. La participation est à 30.000 francs Cfa, elle inclue la journée du 3 juin qui est offerte », a confié le promoteur.

Au programme des Expositions-ventes, braderies, animations, jeux et restauration. Agé de 29 ans, Thierry Ludvin Christopher découvre l’entreprenariat en 2016 via le suivi des activités entrepreneuriales de Mme Frédérique Beyeme et les conseils de sa sœur Lindsey. Il se lance dans le social-business, terme pour décrire les coûts faibles par rapports à l’offre maximale offerte pour stimuler et booster l’entreprenariat.