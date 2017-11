Focus Franceville : Nkumu, le plat phare de la gastronomie du Haut-Ogooué !

De son nom scientifique « Gnetum africanum », légume (feuille), classé dans la catégorie des produits forestiers non ligneux (PFNL), le Nkumu, non seulement nourrit le plus grand nombre des familles à Franceville, mais aussi constitue une « industrie » altogovéenne voire un patrimoine ancestrale.

« Ici à Franceville la cueillette et la consommation du Nkumu sont inscrites dans l’ADN des populations locales Obamba, Teke ou Ndumu », indique un habitant de Franceville. Du marché de Potos, épicentre des activités commerciales de la localité, il est impossible de passer deux étals sans apercevoir le Nkumu, soit déjà attaché dans des paquets, soit découpé et conditionné. A en croire la commerçante, maman Maguy, « il ya deux types de Nkumu, un plus fin, appelé en langue local « Ondjè », et un autre plus épais ».

Coupé et préparé le Nkumu requiert une certaine technique séculaire. A Franceville, le Nkumu est d’une grande importance dans l’équilibre nutritionnel des populations. « On peut manger le Nkumu 6 jours sur 7 sans se lasser. C’est pour vous dire qu’ici on consomme cette feuille en grande quantité », fait remarquer Landry Kha. Pour s’en procurer, il faut débourser au minimum de 300 francs Cfa. Les prix des paquets de Nkumu peuvent grimper jusqu’à 1500 francs et plus. Un légume consommé à toutes les sauces : poisson fumé, viande fraiche, poule etc.

Plante interdépendante d’une petite liane sauvage, le Nkumu d’après ses consommateurs est d’une grande importance dans l’équilibre nutritionnel des populations. Indispensable dans le régime alimentaire, ces feuilles qui ne sont pas forcement tendre dans la bouche facilitent la digestion en plus d’apporter plusieurs vitamines.

Le Nkumu, un gagne-pain…

Récolté dans les forêts des localités comme Okondja, Leconi et environs de Masuku, le Nkumu est une source de revenu économique rentable pour les nombreuses familles rurales. Des nombreuses commerçantes disent envoyer leurs enfants à l’école grâce à la vente de cette plante. Mieux, le Nkumu contribue bien à la valorisation de l’économie verte et à lutter contre la pauvreté au Gabon.