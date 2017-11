Focus Franceville : Le lycée d’Excellence, une porcherie !

Effectif pléthorique, manque de professeurs dans certaines matières comme l’Espagnol, absence de commodités (Ndlr : eau courante et toilettes), voila le lot quotidien des élèves du lycée d’Excellence. Etonnant, les élèves et e nombreux parents cultive la loi de l’omerta sur le sujet qui concerne pourtant l’avenir du pays.

Tenez, de nombreux élèves de classe de 4ème avouent être une centaine par salle. A cela s’ajoute, le manque de professeur dans certaines disciplines. « On ne fait plus Espagnol depuis longtemps, faute de professeurs », nous confie une élève.

Quid de la salubrité ?

Un établissement dans lequel ce qui concerne la sécurité, la santé et l’hygiène public semble n’inquiéter personne. Tel est le constat effectué par les apprenants qui n’ont pas manqué d’interpeler Gaboneco.com. En dépit de la récente célébration mondiale de la journée des toilettes, le lycée de Massuku ne dispose plus desdites commodités. Conséquence : les élèves sont obligés de déféquer dans la nature, bravant ainsi de nombreux risques dont les morsures de reptiles.

Une pratique qui favorise la propagation des maladies. Dans la même foulée, pour uriner enseignants et élèves prennent d’assaut l’arrière des bâtiments. Bonjour l’odeur de pisse ! « Lorsque le personnel a la diarrhée, il vaut mieux de rester à la maison, faute de lieu d’aisance », affirme un professeur.